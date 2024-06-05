صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 36586 والإصابات إلى 83074

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى 36 ألفًا و586 شهيدًا.

وقالت الوزارة، اليوم /الأربعاء/، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 36 شخصًا، وإصابة 115 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36586، غالبيتهم من الأطفال، والنساء.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 83074، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.