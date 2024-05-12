لترك زوجته المنزل ووفاة والدته.. أزمة نفسية تقود بائعاً لإنهاء حياته شنقًا بالجيزة

أنهي بائع حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية عقب ترك زوجته للمنزل داخل شقته بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقته بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة بائع مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفي افادوا باقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب ترك زوجته للمنزل ووفاة والدته ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.