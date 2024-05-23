الإحصاء: مصر في المرتبة الـ22 بمؤشر أداء تغير المناخ عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء اليـوم الخميس، بياناً للجزء الثاني من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2022 " الجودة البيئية والطاقة، ومن أهم هذه المؤشرات، أنه جاءت مصر في المرتبة 22 ضمن 67 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ وذلك عن عام 2024، بعد ان كانت المرتبة 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي وذلك عن عام 2022.



وأشار الجهاز إلى أنه بلغ إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر 81.63 مليار متر مكعب وساهمت مياه نهر النيل بالنصيب الأكبر فيها بكمية 55.5 مليار م3 تليها مياه الصرف المعاد استخدامها بكمية 15.36مليار م3 وذلك عام 2023.

وجاءت بحيرة البردويل والتي تقع في شمال سيناء في مقدمة البحيرات المصرية من حيث جودة المياه عام 2022 فقد بلغت مؤشر أوريجون لجودة المياه 77.3 % وصنفت جودة مياهها جيدة.

كما أنها احتفظت بصدارتها أيضـا خلال عامي (2020 - 2021) حيث تخطت قيمــة المؤشر 82 % وصنفت جودة مياهها بالجيدة وهي تعتبر واحدة من أنقي بحيرات العالم.

كما ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المــولدة من مصــادر الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وشمسي) بنسبة زيادة قدرها 3.3% عام (2021 /2022) مقارنة بعام (2020/ 2021).