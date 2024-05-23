"الآفاق المستقبلية للتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة" ورشة عمل بالبحوث الزراعية

قام مركز البحوث الزراعية، ممثلا في أكاديمية التدريب والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بتنظيم ورشة عمل بعنوان “الآفاق المستقبلية للتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية والتكيف مع تغير المناخ في مصر" بمركز البحوث الزراعية وقام بافتتاح الورشة الدكتور محمد الخولى مدير معهد بحوث الأراضى والمياه.

وحاضر في الورشة خبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” ومركز البحوث الزراعية وحضرها عدد كبير من الباحثين و المهتمين بهذا المجال .

ومن جانبه قال الدكتور أشرف حسين المشرف علي الأكاديمية الوطنية للتدريب بمركز البحوث الزراعية ان هذه الورشة تعد اول تعاون بين أكاديمية مركز البحوث الزراعية للبرامج التدريبية والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ايكاردا .

وتحدثت الدكتورة بيزا خبير الايكاردا عن أهمية وجود استراتيجيات توسيع نطاق التقنيات الزراعية علي نحو مستدام.

وأشارت الي المكونات الهامة اللازمة لتطوير استراتيجيات مدروسة، كما تحدث الدكتور محي الدين عمر خبير الأراضي بايكاردا عن آليات تحسين كفاءة الري وتعظيم إنتاجية وحدة المياه علي المستوى الحقلي وتحقيق الري الدقيق الذكي من خلال تطبيق الري في الوقت المناسب بالكميات المناسبة اعتمادا علي جدولة الري باستخدام رطوبة التربة والتصوير الحراري وتوفير البنية التحتية لتحقيق عدالة توزيع المياه علي مستوى المراوي لتمرين المزارعين من تطبيق نظم الري الدقيق .

من جانبه تحدث الدكتور محمد عطية عن دور ميكرويوم التربة في تحسين التربة وزيادة الإنتاجية النباتية.

وأشار الي أنه تم تطوير أول كواشف معملية يمكنها قياس مستويات ميكرويوم التربة ومدي تأثيرها علي صحة التربة مما يؤدي الي زيادة الإنتاجية للمحاصيل المنزرعة وانه سوف يتابع هذه الكواشف المعملية وأن أهم أهداف هذه الورشة هو تنمية القدرات علي التكيف مع تغير المناخ وذلك من خلال تعميق الفهم لاثار التغير المناخي وكيفية تطبيق التكنولوجيا الحديثة للتكيف مع تغير المناخ في مصر

وصرحت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي للأكاديمية، بأن ورشة العمل قد خرجت بعدد من التوصيات من ضمنها تعزيز استخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي لتحسين الإنتاجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية مثل استخدام جدولة الري والري المقنن بما يضمن اتاحة الظروف المثلى للنمو وزيادة الإنتاجية مع توفير استهلاك المياه والأسمدة، وكذلك استخدام نتائج الأبحاث التطبيقية في تحسين الإنتاجية مثل استخدام المؤشرات المبكرة لتشخيص حالة صحة التربة الزراعية.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة ابويوسف وكيل المعمل المركزى للمبيدات عضو اللجنة الاعلامية وعضو المكتب التنفيذي لأكاديمية التدريب بالمركز أن هذه الورشة مهمة لأنها تتناول كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مواجهة التحديات التى تواجه القطاع الزراعي وهو مجابهة التغيرات المناخية وتأثيرها على جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية واستكمال مسيرة النهوض بالزراعة المصرية كما سيتم عقد سلسلة من الندوات والدورات التدريبية التي تتناول أهم الموضوعات التى تساهم فى تنمية مهارات الباحثين بالمركز.