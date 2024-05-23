توريد 591 ألف طن قمح للشون والصوامع بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم إرتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى ٥٩١١١٣ طن و١١٨ كيلو وذلك منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي داخل ٥٨ موقعاً تخزينياً بنطاق المحافظة.

وأثنى المحافظ على الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين .

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية إنه يحظر علي أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده و مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخري في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام .

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والاغطية.