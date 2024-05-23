وزير الاتصالات الإسرائيلي: ضغوط أمريكية أسفرت عن حل أزمة أسوشيتدبرس

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، إن المعدات التي تم الاستيلاء عليها أعيدت إلى وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا الأسبوع لأن وزارة الدفاع “شعرت بالقلق” بشأن هذه الخطوة وتعرضت لضغوط أمريكية.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الوزير الإسرائيلي لم يفعل الكثير لإخفاء ازدرائه لوزير الدفاع يوآف جالانت، وهو عضو زميل في حزب الليكود، مدعيا أن “يساريته تفلت في بعض الأحيان”.

وأشار كارهي إلى أنه بعد أن صادر مكتبه معدات وكالة الأسوشييتد برس في سديروت المستخدمة لتوفير البث المباشر لغزة رفع الأمر إلى وزارة الدفاع للمصادقة على هذه الخطوة، مضيفا: “ذهبنا إلى وزارة الدفاع وأحتاج إلى النظر في الأمر”، في إشارة على الأرجح إلى جالانت.

ويبدو أن وزير الاتصالات الإسرائيلي ينتقد وزارة الدفاع لمراوغتها.

وفي بيان نشره موقع “والا” الإخباري، قالت وزارة الدفاع إنه لا علاقة لها بقرار مصادرة أو إعادة معدات وكالة أسوشييتد برس.