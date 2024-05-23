اليوم.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في دبي

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الخميس، في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات الموسم الصيفي.

ومن المنتظر أن يقدم كاظم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وعلق الساهر على جولته الغنائية التي يقوم بها في الوطن العربي عبر حسابه على تطبيق "انستجرام" وقال: "لا تتخيلوا مدى شوقي للقائكم وجهاً لوجه، في عالم الواقع لا العالم الافتراضي وحسب، قرّب الله أيّام اللقاء".

يشار إلى أن كاظم الساهر طرح مؤخرا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا".