التحقيق مع متهم أطلق النار على شخص بحفل زفاف في المرج

تباشر نيابة المرج التحقيق مع متهم اطلق النار على شخص فى حفل زفاف بمنطقة المرج وأمرت بالتحفظ علي السلاح وإرساله إلي الأدلة الجنائية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة فى إطار ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الاشخاص، بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة خلال حفل زفاف ، وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك شركة سياحة - مقيم دائرة قسم شرطة المطرية) ، وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة "مرخصة وسارية الترخيص").

واعترف بارتكابه الواقعة أثناء تواجده بحفل زفاف نجل عمه بدائرة قسم شرطة المرج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.