تأييد حكم الحبس والغرامة ضد منة شلبي في قضية الحشيش

قضت محكمة النقض برفض طعن الفنانة منة شلبي علي حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيها، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

كان محامي منة شلبي المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي التمس من المحكمة براءتها من التهم المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش المتهمة في مطار القاهرة الدولي لم تتم بحضور المتهمة.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.





5 شهود في قضية منة شلبي

وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.



وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات.



كانت النيابة العامة سبق أن أخلت سبيل منة شلبي بضمان مالي (كفالة) قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها بمطار القاهرة لدى عودتها من الخارج في غضون شهر نوفمبر الماضي، حيث عثر بحوزتها على المواد المخدرة التي أحيلت على أثرها إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات.