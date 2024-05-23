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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول دهس سائق لشخصين في النزهة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة النزهة  طلب تحريات  حول سائق تريلا، متهم بدهس طبيبين أثناء عبورهما الطريق، ما تسبّب في مصرع أحدهما وبتر قدم الآخر كما أمرت بسرعة ضبط واحضار المتهم

وكان قد تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من شرطة النجدة؛ بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصاب بطريق جسر السويس
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتم العثور على جثة طبيب يُدعى م.ع، وبجواره صديقه طبيب يُدعى م .ج  ، الذي أصيب ببتر في قدمه.

وبعد إجراء التحريات، تبيّن أنه أثناء سير الطبيبين بالطريق تصادف مرور سيارة ، كانت تسير بسرعة زائدة واصطدمت بالضحيتين، ما تسبب في وفاة الأول وإصابة الثاني، ولاذ قائد السيارة بالفرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية إجراء التحريات أصيب العثور على جثة