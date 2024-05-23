ملك بدوي تطلق كليب "مش جاية" على مواقع التواصل الاجتماعي

أطلقت الفنانة الشابة ملك بدوي كليب أغنيتها الجديدة "مش جاية" على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من إخراج مصطفى باسطمي وتم تصوير الأغنية بالكامل في إسبانيا.

وقالت ملك إنها تأثرت كثيراً بهذا النوع من الموسيقى وحاولت أن تقدمه بالطريقة المصرية، لذلك قدمت كليب أغنية "مش جاية"، وأنها كانت مترددة في هذه الخطوة بسبب انشغالها بالتمثيل ولكن الأغاني تعبر أكثر عن الفنان.

وغلب على الكليب طابع الاستعراضات وخصوصاً رقص الـ "هيب هوب"، ولم تكن تلك التجربة الغنائية الأولى لـ ملك، حيث سبق، واعترضت على لقب سكارليت الغلابة من قبل، وعبّرت عن رفضها في أغنية صورتها أيضًا على طريقة الفيديو كليب قبل ما يقرب من ثلاث سنوات بعنوان “لا مش أنا سكارليت الغلابة” وكانت الأغنية أشبه وأقرب للون الراب، وكان مهرجان جرحي أنا هو أول تجارب ملك بدوي في عالم الغناء منذ ما يقرب من أربعة سنوات، وعلقت من خلاله عن رأيها في التباين ما بين جودة المهرجانات الشعبية وانتشارها وانتقاد البعض لها والإشارة إلى أنه إهدار للذوق العام.

ويعد مسلسل أسيل هو آخر أعمال ملك الفنية، الذي طُرح في 2023، وشارك به العديد من الفنانين، منهم: ثراء جبيل، باسل الزارو، وإلهام عبد البديع، وبدرية طلبة، وسلوى محمد علي، ونورهان، وإسراء رخا، وحسن العدل، وأحمد سلطان، وياسر صادق.

https://www.instagram.com/malakbadawii/reel/C7R911dNYni/