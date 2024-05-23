نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يفحص محمد عبد المنعم طبيا قبل مواجهة الترجي

يخضع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل تدريبات الفريق اليوم الخميس لتحديد موقفه من مواجهة الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي نعزالترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، السبت المقبل.

ويخضع محمد عبد المنعم لفحص طبي اليوم الخميس، قبل المران بغدما اشتكى من آلام عضلية مساء أمس الأربعاء خلال التدريبات.

ولم يتمكن محمد عبد المنعم من استكمال التدريبات الجماعية امس بعدما اشتكي من آلام عضلية وخرج برفقة طبيب الأهلي.

ويحسم نتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له محمد عبد المنعم موقف اللاعب من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الخميس على ملعب مختار التتش، استعدادًا لخوض مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره الترجي التونسي.

موعد مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، مساء بعد غد السبت الموافق الخامس والعشرين من مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة.