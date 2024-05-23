رومارينهو يودع جماهير اتحاد جدة في التشكيلة المتوقعة لمواجهة ضمك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "الجوهرة المشعة"، لمتابعة مواجهة اتحاد جده، الذى يحل ضيفً على نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ 32، وقبل الأخيرة، من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين "روشن".



ويسعى فريق اتحاد جدة، فى تلك المواجهة، للتخلص من النتائج السلبية التي لاحقته مؤخراً، بعد فقده لعبدالرزاق حمدالله أهم أعمدته في هذه المباراة، وكذلك الفرنسى كريم بنزيما، وذلك للإصابة.



ومن المتوقع أن يدخل جاياردو المدير الفنى لفريق اتحاد جده، اللقاء معتمداً على البرازيلي رومارينهو، وذلك في مباراة وداعه إذ سيخوض آخر مواجهة أمام جماهير النادي، وذلك بعد إعلان رحيله بنهاية الموسم الحالي.



وجاء التشكيل المتوقع لاتحاد جده كالتالي:

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن كادش، سعد آل موسى- فواز الصقور.

خط الوسط: كانتي ، فيصل الغامدي، عوض الناشري، فيلبي جوتا.

خط الهجوم : رومارينهو، طلال حاجي.