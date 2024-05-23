غرفة صناعة الطباعة تتعاون مع منظمة التغليف الدولية لتدريب العاملين بالقطاع

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس نديم إلياس، بدء تدريب العاملين بقطاع الطباعة والتغليف بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية في الفترة من 26 إلي 28 مايو 2024 بمركز مصر للمؤتمرات للدولية بالتزامن مع معرض بروباك 2024.

وأشارت غرفة الطباعة والتغليف في بيان لها اليوم، إلى أن التدريب يستهدف كل الشركات والعاملين بمجال التعبئة والتغليف بشكل عام ومدته 3 أيام ومجاني بالكامل ويتم منح المشتركين شهادة من منظمة التغليف الدولية WPO بآخر يوم من التدريب.

وأشارت الغرفة إلي أنه سيتم تقديم المحتوى باللغة الإنجليزية ويمكن تسجيل أكثر من شخص من نفس الشركة للحضور من خلال التسجيل عبر الغرفة .

و أوضحت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن مجلس إدارة الغرفة يسعى إلي توفير كافة الدعم والتدريب إلي الشركات الأعضاء بهدف ثقل مهاراتهم و اطلاعهم على كافة مستجدات وتطورات صناعة التغليف والطباعة حول العالم.