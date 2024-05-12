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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مدبولي يكشف عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في عام 2022 قمنا بإصدار سياسة الملكية العامة وهي مستند قدم بالتعاون مع القطاع الخاص، ووضعنا أهداف ومؤشرات محددة ورفع مستوى القطاع الخاص خلال الثلاثة أعوام القادمة. 

وأضاف مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد، أنه لدينا قطاعات نهتم بدخولها للاقتصاد المصري وأتحنا فرصة ورؤية للحكومة بالإسهام في أي قطاعات ووضعنا خطة للضرائب بالتنسيق مع وزير المالية، تكون على مدار خمسة أعوام.

وكشف مدبولي، عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص.

وأكد  مدبولي، أننا سنرى المزيد من الإسهامات من خلال القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة، معلقًا أنه يحرص على زيارة المنشأت الخاصة حتى يعرف ويستمع إلى احتياجات القطاع الخاص ولتخطي أى عواقب وتحديات وهناك وحدة تحت إشرافي لتخطي أى عقوبات. 

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