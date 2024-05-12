اعتقال 30 شخصا خلال مظاهرة في تل أبيب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاحد إن الشرطة اعتقلت نحو 30 من ذوي الأسرى في غزة ومناصريهم خلال مظاهرة في تل أبيب أمس السبت.

تظاهر العديد من الإسرائيليين في ساحة الديمقراطية في تل أبيب للاحتجاج على الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وكذلك للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس السبت.

نظم المظاهرات حركة " Change Generation"، وهي حركة تأسست بعد عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن وتغيير القيادة الإسرائيلية.

قامت الشرطة بتحصين أجزاء من شارع بيجن وشارع كابلان لاحتواء المظاهرة، بالإضافة إلى المخارج القريبة إلى طريق أيالون السريع لمنع المتظاهرين من منع حركة المرور.