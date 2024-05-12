محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات القوافل الطبية المجانية بمطوبس

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الشباب والرياضة فى تنظيم قافلة طبية مجانية، بمركز شباب معدية مهدى، بمركز مطوبس، بالتعاون مع "مؤسسة راعى مصر" الطبية، بإشراف مديرية الشئون الصحية، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى مختلف التخصصات، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه القوافل تساهم فى تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين، وتساعد فى تخفيف العبء المالى عليهم، وتشجع على الفحص الدورى ونمط الحياة الصحى، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم فى تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين، حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز إهتمام الدولة بالقطاع الطبى، من خلال تقديم جميع الخدمات الصحية، والكشف المبكر والعلاج المجانى للأمراض المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن القافلة تقدم خدماتها الطبية المجانية فى مختلف التخصصات "الباطنة - الأطفال - الجلدية - رمد العيون - العظام" وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى خدمة السونار وتوفير النظارات الطبية وصرف الأدوية، وتستهدف الكشف على مئات الحالات، والتى يتم تنظيمها بمراكز الشباب، مضيفًا أن هناك مركزين شباب بمطوبس هى المنوطة بإستقبال القوافل الطبية لهذا البرتوكول خلال شهر مايو الحالى وهما مركزى شباب "القنى، ومعدية مهدى"، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر للتنمية.

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