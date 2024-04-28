ads
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 28 أبريل 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3520 جنيه للبيع، و 3542 جنيه للشراء. 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3080 جنيه للبيع، و3100 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2640 جنيه للبيع، و2657 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2059 جنيه للبيع، و 2072 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24.64 ألف جنيه للبيع، و 24.8 ألف جنيه للشراء.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2335 دولار للبيع، و2336 دولار للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم