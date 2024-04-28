أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 28 أبريل 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3520 جنيه للبيع، و 3542 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3080 جنيه للبيع، و3100 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2640 جنيه للبيع، و2657 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2059 جنيه للبيع، و 2072 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24.64 ألف جنيه للبيع، و 24.8 ألف جنيه للشراء.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2335 دولار للبيع، و2336 دولار للشراء.