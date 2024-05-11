الجيش الإندونيسي ينشر 4 آلاف و463 فردًا لتأمين المنتدى العالمي للمياه في بالي

أعلن الجيش الإندونيسي، اليوم السبت، نشر نحو 4 آلاف و463 فردًا لتأمين المنتدى العالمي للمياه المقرر عقده في بالي من 18 إلى 25 مايو الجاري.

وقال رئيس خدمة المعلومات في الجيش الوطني الإندونيسي كريستومي سيانتوري لوكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية، إن "أفراد البحرية الإندونيسية سوف يتعاونون أيضًا مع القوات الجوية الإندونيسية ووحدات البحرية لتأمين المؤتمر رفيع المستوى في بالي".

وأشار إلى أن قوات الجيش الإندونيسي ستتمركز في عدة نقاط حراسة مهمة ومجهزة بأنظمة أسلحة رئيسية كاملة.

وأضاف سيانتوري "سنقوم بنشر سفن حربية بمضيق بالي ومضيق لومبوك، كما ستوفر القوات المسلحة الإندونيسية أيضًا عدة طائرات لإجراء عمليات الإخلاء في حالة وقوع كارثة طبيعية أثناء الحدث"، مضيفا "يتم توفير العاملين الصحيين من قبل القوات المسلحة الإندونيسية لتوقع وقوع ضحايا من الكوارث الطبيعية التي تحدث في بالي".

من جانبها، قالت مديرة حركة الهجرة بالوزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية فيلوسيا سينجكي راتنا، اليوم السبت، إن "الوفود الدولية المشاركة بمنتدى المياه العالمي في نسخته العاشرة ستبدأ التوافد الإربعاء المقبل.

وأوضحت راتنا لوكالة الانباء الاندونيسية "أنتارا"، أنه تم تجهيز مكاتب للوزارة بمطار "آي جوستي نجوراه راي" في مدينة بالي لاستقبال ضيوف المنتدى الذي سيعقد تحت عنوان "المياه من أجل الرخاء المشترك" المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري.

ويعد المنتدى العالمي العاشر للطبيعة منتدى دولي يشارك فيه العديد من أصحاب المصلحة في قطاع الموارد المائية، ويحمل المنتدى هذا العام موضوع "المياه من أجل الرخاء المشترك"، وسيناقش عدة محاور فرعية أبرزها الأمن المائي والرخاء؛ الماء للإنسان والطبيعة. والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها؛ وإدارة المياه والتعاون والدبلوماسية؛ التمويل المستدام للمياه؛ والمعرفة والابتكار.