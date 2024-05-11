«السرب».. ملحمة القوات الجوية تكشف تعطش المصريين للسينما الوطنية 

إنعام محمد على: الجمهور المصري متعطش للأعمال الفنية الوطنية

ماجدة موريس: ارتباط فيلم السرب بواقعة عاشها الجميع زادت من نجاح العمل

طارق الشناوي: الفيلم الوطني يزيد من وعي الجيل الجديد ومعرفة أحداث بلده

يعتبر فيلم «السرب» المشارك حالياً فى الموسم السينمائى، هو أحد الأفلام التى تنتمي لطبيعة الأعمال الوطنية، ويجسد فيلم السرب وقائع حقيقية مرت بالتاريخ القريب للوطن بأيدي القوات الجوية، وهو ما يميز ذلك العمل على وجه الخصوص، وبالتحديد أن الجيل الحالي عاش تلك الواقعة بين غدر الإرهاب بأبناء الوطن، ثم الانتفاض للثأر وتأكيد أن دماء أبناء مصر خط أحمر يلون الأرض بدماء من يفكر أن يقترب، ولكل تلك العوامل يحقق فيلم السرب نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض السينمائى، بإيرادات كبيرة فى شباك التذاكر السينمائى، ويتصدر الموسم الحالي، ويحطم الأرقام اليومية.

«البوابة نيوز» رصدت آراء النقاد وأهل الفن حول طبيعة الأعمال الفنية الوطنية وتحقيق فيلم السرب نجاح فني كبير مع بداية عرضه.

قبول واسع

أكدت المخرجة إنعام محمد علي، أن الجمهور متعطش للأعمال الوطنية، وهو ما أثبته فيلم السرب بعد طرحه سينمائياً، عكس ما يعتقد الكثير عن أن تلك النوعية من الأعمال الفنية لا تلاقي قبولا لدى الجمهور.

واستطردت إنعام محمد علي فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن فيلم السرب يسرد واقعة عاشها الشعب المصرى، خلال الفترة الماضية وعلى دراية كاملة بكل أبعادها، وهي واحدة من الصعوبات التى يواجهها هذا العمل بالتحديد، وكيفية الطرح على الجمهور كل الأحداث وطريقة تقديمها.

وأضافت أن الأعمال الوطنية لابد أن تتم كتابتها وطرحها بشكل يساعد على قبولها لدى الجمهور، وهو ما حدث مع فيلم "الطريق إلى إيلات"، الذى يعرض فى كل المناسبات الوطنية، لمراعاة كل جوانب الجذب وتوافرها فى العمل، بداية من الكتابة والممثلين الذين برعوا فى أدوارهم، والإخراج وتقديم الرؤية الخاصة بالعمل.

وأشارت المخرجة إنعام محمد علي إلي أن الأفلام والأعمال الوطنية لها طبيعة خاصة، والعمل يكون شاقا للغاية بكل تفاصيله وكل التحضيرات الخاصة به، ويبقي الأهم هو كيف تطرح الفيلم للجمهور، ليلاقي القبول والسرد الذى يضمن الانجذاب للعمل الفني، وهو ما يضمن أن يعيش العمل ويستمر.

بدوره، أكد الناقد الفنى طارق الشناوى أهمية تقديم الأعمال الوطنية مثل فيلم "السرب"، لقوة دور الفن فى بناء وعي الشباب والأجيال الجديدة، وسرد الأحداث التى تخلق لديهم دافعا للبحث عن الوقائع التى مرت بالوطن، بعد انتهاء العمل.

وتابع الشناوى فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن العمل الوطني لابد أن يقدم تفاصيل وطرحا جديدا، حيث التكرار فى الأعمال الفنية الوطنية، يضر بالعمل الفني وهناك العديد من الأعمال الوطنية لم تلق النجاح بسبب أنها لم تطرح جديدا يذكر.

وأضاف أن القوات المسلحة تملك سجلاً حافلاً من البطولات، وتحتاج توثيقها فنياً بشكل يليق، مثلما قدم المخرج شريف عرفة في فيلم "الممر"، حيث طرح قضايا الحرب بزوايا جديدة على الجمهور وهو ما ساهم فى نجاح العمل بهذا الشكل الكبير.

وأكمل الشناوى أن فيلم السرب يطرح حالة من أرض الواقع، وواحدة من البطولات الخاصة بقواتنا المسلحة المصرية، خاصةً السلاح الجوى، وهو ما يمثل شكل طرح جديدا يصل إلى الجمهور ويقدم توثيقا فنيا للأحداث.

أفضل أداء

من جانبها أكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس أن الأفلام الوطنية ينتظرها الجمهور بشكل كبير لعدة أسباب، منها أنه يضمن أن العمل يقدم قضية وطنية تستحق المشاهدة، إلى جانب أن الأبطال يقدمون أفضل أداء تمثيلي لهم، وأن الأحداث تحمل الكثير من التصاعد الفني.

وأضافت الناقدة الفنية ماجدة موريس فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن أهم ما يميز فيلم السرب، هو أن الأحداث التى يطرحها الفيلم هي أحداث بالفعل عاشتها كل الأجيال الحالية فى المجتمع، كبيراً كان أو صغيراً، وهو ما يضيف للفيلم صبغة خاصة، وذلك لرغبة الجميع في معرفة المزيد عن تلك الوقائع.

وتابعت موريس أن الفن له دور توثيقي هام، وهو ما يؤكده اهتمام الدولة بتلك النوعية من الأعمال الفنية، وعلى سبيل المثال فى فيلم الممر أمر رئيس الجمهورية بعرض الفيلم تليفزيونياً بدون فواصل، وهو يؤكد دور الفن الكبير فى تلك الأحداث مؤكدة أنه لابد أن يجمع الفيلم جميع العناصر التى تجذب الجمهور، تحت مظلة واحدة اسمها "الجودة"، وهي التى تجعل العمل يعيش بين الأجيال وتضمن بقاءه.

وأكدت الناقدة الفنية دعاء حلمى أن الأفلام الوطنية مهمة للغاية، خاصةً فى تلك المرحلة التى تمر بها المنطقة من أحداث ومخاطر ومستجدات، وهو ما يزيد الوعي لدى الشباب والجمهور عن طريق الفن.

وأضافت دعاء حلمى فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن فيلم السرب يتحدث عن أحداث حقيقية لواقعة محددة جميعاً عايشناها، وهو ما يزيد من أهمية الفيلم لدى الجمهور، وما تمثله الواقعة فى وجدان وذاكرة الشعب المصرى.

وتابعت حلمي أنه لا بد أن تكون الأعمال الوطنية على مائدة الموسم السينمائى من آن لآخر، نظراً لما يقدمه الفن من توثيق للأحداث، إلى جانب تشكيل وعي الأجيال الجديدة ومعرفتها لتاريخها الوطني والعسكرى المشرف.

معادلة النجاح

استطاع فيلم "السرب" أن يحقق معادلة نجاح منذ طرحه بدور العرض السينمائى، وتحقيق إيرادات ضخمة فى كل يوم عرض، وتعتبر من أبرز العوامل:

١- "أحداث حقيقية"

من أبرز الأسباب التى ساهمت فى نجاح فيلم "السرب"، بل وانتظار الجمهور لطرح الفيلم فى الموسم السينمائى، هو شغف الجمهور لرؤية فيلم عن ملحمة وطنية، ولكن ليس من وحي خيال المؤلف، وإنما لأحداث حقيقية، قامت بها قواتنا المسلحة المصرية لأخذ الثأر بعد غدر الإرهاب الخسيس بأبناء الوطن، وهو ما يمثل عنصر جذب كبير ما بين الفضول لمعرفة بعض التفاصيل عن الواقعة، إلى جانب أن العمل يثلج الصدور المكلومة على أبناء الوطن.

٢- العمل الفنى الوطني ضمان نجاح

تعتبر الأعمال الفنية الوطنية لها طبيعة خاصة لدى الجمهور المصري، وعلى مدار التاريخ الفنى يحقق أى عمل خاص بالعسكرية والوطنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة بمجرد طرحه، سواء درامياً أو سينمائياً، لما لتلك النوعية من الأعمال الفنية من قدسية كبيرة داخل وجدان الشعب المصري، وارتباط كبير مع كل الأحداث العسكرية التى مرت بالوطن.

٣- توقيت العرض وما تمر به المنطقة من تحديات

يعتبر فيلم السرب واحدا من سلسلة أعمال فنية تم إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، والتى ساهمت بشكل كبير فى خلق حالة من الشغف لاستمرار تلك الأعمال ما بين فترة وأخرى، وخاصةً لكثرة الأحداث التى تمر بها المنطقة، والتحديات التى تحاك ضد الوطن من قبل الأعداء، وهو ما يمثل حالة استنفار شعبي وفني تسير بالتوازي مع ما تعيشه البلاد من أحداث.

٤- الثأر بعد الغدر

واحد من أهم الأسباب التى ساهمت في تحقيق نجاح كبير لفيلم "السرب"، طبيعة الأحداث الخاصة بالثأر من قتلة أبناء الوطن، من قبل الإرهاب الغاشم المستوطن فى المنطقة، وجاء رد القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية بعد ساعات قليلة، بقرار الأخذ بالثأر، وهو ما أطفأ نيران الغضب لدى الشعب المصرى، وأخمد لهيب قلوب الأمهات المكلومة على أبنائها ضحايا الإرهاب الخسيس.

٥- بطولة جماعية لنجوم الفن المصرى

يعتبر هذا العامل أحد أهم عوامل الجذب على المستوى الفنى للجمهور، فوجود عدد كبير من النجوم فى عمل فني واحد، يصقل العمل، ويزيد من لمعة إبهار المشاهد بالأداء التمثيلي والمباريات الفنية بين أبطال العمل، ووصل الأمر فى فيلم "السرب"، أن هناك مشاركات لنجوم الفن حتى فى أدوار الشرف، والأدوار البسيطة.