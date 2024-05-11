مدبولى: الحكومة تحقق تحسن مطرد في توطين الصناعات ورفع نسبة المكون المحلي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين العديد من الصناعات في مختلف القطاعات ورفع نسبة المكون المحلي.



وأضاف رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، أن ذلك يأتي من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف تلك القطاعات على مستوى الجمهورية.

