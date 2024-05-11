رئيس الوزراء: إطلاق أول خط لإنتاج السيارات في مصر العام المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته لتفقد عدد من المشروعات والمصانع، بمنطقة العاشر من رمضان، إن الدولة تسعى لتعزيز الاستثمار المحلي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته والتي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه من المتوقع أن يطلق أول خط إنتاج مصري لإنتاج السيارات في العام المقبل 2025.

وتابع أن فاتورة استيراد السيارات لمصر كانت أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، وهذا ما دفع الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد، مضيفًا أن مصر قادرة على هذا.

ونوه إلى أن الفكر الذي يسيطر على الحكومة هو التركيز على المصانع، والعمل على حل المشاكل، من أجل زيادة نسب الاستثمار والوصول للأهداف الاقتصادية الموضوعة.