مدبولي: نستهدف صادرات تتجاوز 145 مليار دولار بحلول 2030

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف صادرات تتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الحكومة تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المصنعين على مواكبة التطوير وتحقيق المستهدف

وجاء ذلك خلال تفقده مصنع شركة "فيفو" لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.