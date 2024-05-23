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الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"المعلمين" تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2024

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أعلنت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، التى تنطلق بعد غد السبت 25 مايو الحالى، لمتابعة أوضاع المعلمين المشاركين فى أعمال المراقبة والتصحيح، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتذليل أى عقبات تواجه المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين جميع رؤساء الفرعيات التابعة للنقابة وعددها 53 فرعية و 320 لجنة نقابية فى جميع المحافظات، بسرعة الاطمئنان على جاهزية استراحات المعلمين وتوفير جميع احتياجاتهم فورا  لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء مهمتهم فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية ستكون على اتصال مستمر مع غرف العمليات الفرعية التي تم تشكيلها في النقابات الفرعية واللجان النقابية في جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين، وضمان توفير السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، بالمتابعة الميدانية يوميا والمرور على اللجان الامتحانية للتأكد من توافر بيئة مستقرة وآمنة للمعلمين خلال الامتحانات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية في المحافظات لحل أي مشكلة تواجه المعلمين. 

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات التحريرية الدبلومات الفنية 2024، اعتبارا من السبت الموافق 25 مايو الحالى وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

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