إنقاذ مواطن بطريق أسيوط الغربي أصيب بمغص معوي

تمكنت قوات الشرطة وسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف الفيوم، من إنقاذ مواطن، تعرض لحالة مغص معوي شديد وبشكل مفاجئ أثناء تواجده بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، إثر تناوله وجبة طعام فاسدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بإصابة مواطن بحالة إعطاء شديدة إثر تناوله وجبة طعام فاسدة، أثناء تواجده بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن المريض متواجد بالقرب من كمين الروس، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، ونقل إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.