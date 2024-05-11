فى موسم اللا هزيمة.. شباب الأهلي أبطال الجمهورية في الكرة الطائرة



نجح فريق شباب الأهلي تحت 15 سنة في التتويج ببطولة الجمهورية لـ الكرة الطائرةبعد سلسلة من الانتصارات المتتالية اختتمها بالفوز على منافسه التقليدي نادي الزمالك ٣ / ١ على ملعب صالة الاهلي بالجزيرة، وتغلبه على فريق لـ الكرة الطائرة بنتيجة 3 / ١ على ملعب اتحاد الشرطة.

استطاع الفريق أن يقدم موسما قويا ومميزا بلا هزائم بقيادة المدير الفني للفريق كريم جمعة، وإشراف وائل العايدي مسئول قطاع الناشئين، وحمدي الصافي المدير الفني لقطاع الناشئين، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي الذي وفر كافة الإمكانيات التي ساهمت في بناء فريق قوي يليق باسم النادي الأهلي .

ويضم الفريق عناصر مميزة من اللاعبين تمثل نواة للمنتخب الوطني للكرة الطائرة ومستقبل اللعبة في النادي الأهلي.