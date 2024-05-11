28 شهيدًا خلال آخر 24 ساعة بغزة.. ومُستشفيان فقط يعملان من أصل 35 بالقطاع

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم /السبت/، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و69 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم، يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المُستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 34971 شهيدًا و78641 مُصابًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقدر جهاز الدفاع المدني في غزة أن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن.

وأكدت الوزارة العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع "الشفاء" الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع.

وعلى صعيد متصل، قال مكتب الإعلام الحكومي في القطاع إنه من أصل 35 مستشفى في القطاع لم يتبق سوى مستشفيين عاملين، مشيرا إلى أن القطاع على شفا مجاعة بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أيام من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية أكثر من 5 مجازر في المحافظة الوسطى، وأنه يسعى لبث الرعب في نفوس المواطنين عبر أوامر الإخلاء.