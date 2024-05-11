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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إخماد حريق نشب داخل أحد المساجد بـ 6 أكتوبر دون إصابات

أرشيفيه
أرشيفيه
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل أحد المساجد بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل أحد المساجد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ورجحت التحريات أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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