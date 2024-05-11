التوريد يوميًا.. المنيا تستقبل 178 ألف طن قمح في موسم حصاد 2024

أعلنت محافظة المنيا استقبال شون وصوامع المحافظة حتى صباح اليوم الثلاثاء، 177,704 طن و 273 كيلو جرام من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة الالتزام التام بجميع القواعد المنظمة لعملية توريد القمح، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه محافظ المنيا، تعليماته لمديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لضمان تطبيق القرارات الخاصة بتوريد القمح وفقًا للضوابط المقررة، وإزالة أي معوقات قد تواجه العملية.

كما شدد على عدم التهاون أو التقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مؤكداً على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ يوم الاثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم.

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنيا، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في المنيا هذا العام بلغت 216 ألف فدان، مؤكدًا على تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان جودة الحبوب.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا، على متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد بشكل يومي، للاطمئنان على الكميات المستلمة من محصول القمح في الصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.