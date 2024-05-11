طلب إحاطة للمطالبة بفتح مجمعات استهلاكية في مدينة الصف

تقدمت النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب بطلب إحاطة تطالب فيه الحكومة بفتح مجمعات استهلاكية بمركز ومدينة الصف، لتخدم المواطنين.

وأضافت في طلبها: “وذلك لما لها من مميزات كبيرة من توافر السلع الغذائية بالأسعار الرسمية المحددة من قبل وزارة التموين، بعيدا عن تلاعب التجار باسعار السلع واحتكارها، مما يصب في مصلحة المواطنين ويحفظ حقوقهم”.

وأشارت إلى أن الصف تتكون من مدينة و 5 وحدات قروية وهم (الوحدة المحلية بالشوبك - الوحدة المحلية بالاخصاص - الوحدة المحلية بغمازةالصغرى - الوحدة المحلية بالاقواز - الوحدة المحلية بالودي).

وبه نسبة كبيرة من السكان تقترب من 500 ألف نسمة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتاريخ ولا يوجد بها مجمع استهلاكي واحد..