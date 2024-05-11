تأجيل محاكمة عصابة تزوير المستندات بعابدين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية لجلسة 20 مايو الجارى.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الاجرامي فى تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مكانا لمزاولة نشاطهم .

وتمكنت الأجهزة الامنيه من ضبطهم عقب ورود معلومات تفيد بالواقعه، حيث تم ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وعُثر بحوزة أحدهم على (عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات، عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة).

وتبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامى، وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط "مالك المطبعة"، وعثر بحوزته على (2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت إحالتهم للمحاكمه.