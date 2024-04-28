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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 465 ألفا و150 جنديا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 466 ألفا و150 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعد رصد مقتل 1096 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و279 دبابة و13 ألفا و991 من المركبات المدرعة و11 ألفا و948 من النظم المدفعية و1050 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و776 من أنظمة الدفاع الجوي و348 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1971 من المعدات الخاصة و9 آلاف و507 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و16 ألفا و65 من المركبات وخزانات الوقود".
 

الجيش الأوكراني الجنود الروس قتلى العملية العسكرية الروسية