تعرف على أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت

السبت 11/مايو/2024 - 09:23 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت 11-5-2024 بعد تراجعه الاسبوع الماضي ، بمقدار 42 قرشا مسجلا 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك " البركة، سايب، العقاري المصري العربي،ميد بنك".

وصل سعر الدولار نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،الاهلي المتحد، التنمية الصناعية " .

وجاء أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه