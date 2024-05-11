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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت

دولار
دولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت 11-5-2024 بعد تراجعه الاسبوع الماضي ، بمقدار 42 قرشا مسجلا 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.
وبلغ  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك " البركة، سايب، العقاري المصري العربي،ميد بنك".
وصل سعر الدولار نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي .
وسجل  سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،الاهلي المتحد، التنمية الصناعية " .
وجاء أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه

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