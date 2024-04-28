الزمالك يسعى لخطف بطاقة التأهل أمام دريمز بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ستاد "بابا يارا"، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم او تحقيق تعادل إيجابي من أجل التأهل إلى نهائي البطولة خاصة وان هناك رغبة شديدة داخل الفريق في مصالحة الجماهير بخطف بطاقة التأهل من غانا، بعد التعادل السلبي المخيب للآمال في لقاء الذهاب.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة جوميز في العودة للقاهرة متأهل لنهائي ومن ثم تحقيق البطولة، خاصة وانها البطولة الأقرب للتحقيق لنادي الزمالك حيث نهائي على بعد ثلاثة مباريات فقط.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.