أسعار الدولار اليوم الأحد 28 أبريل 2024

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 28 أبريل 2024، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار في البنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر الدولار نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك (الأهلي المتحد، والإسكندرية، وقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، والاستثمار العربي، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي CIB، وقطر الوطني QNB) .

وجاء أعلى سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بنحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار نحو 48 جنيه للشراء و 48.1 جنيه للبيع في بنكي (المصري الخليجي، والعقاري المصري العربي).

فيما جاء أقل سعر للدولار الامريكي أمام الجنيه بنحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع في بنوك (كريدي أجريكول، والمصرف المتحد، وميد بنك، والأهلي الكويتي، والتنمية الصناعية، والمصري لتنمية الصادرات)