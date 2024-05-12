رئيس الوزراء الروسي المعين يقدم قائمة بأسماء وزراء حكومته لمجلس "الدوما"

قدم ميخائيل ميشوستين، الذي أعيد تعيينه رئيسا للحكومة الروسية الجديدة، مرشحين لمناصب نواب رئيس الوزراء وقائمة بأسماء الوزراء الجدد إلى مجلس الدوما للنظر فيها.

وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الإخبارية الروسية أن ​​الحكومة الروسية الجديدة لا تضم كل من: "أندريه بيلوأوسوف وفيكتوريا أبرامتشينكو، اللذين شغلا منصبي النائب الأول لرئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، وسينتقل كلاهما إلى مهام جديدة".. مشيرة إلى أنه لمنصب النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى، اقترح ميشوستين دينيس مانتوروف، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة، كما سيتولى ألكسندر نوفاك الإشراف على الكتلة الاقتصادية (قضايا دعم الاقتصاد وإجراءات مكافحة العقوبات)، والتي كانت ضمن نطاق مسؤولية بيلوأوسوف، كما ظل مسؤولا عن قطاع الطاقة.

وأضافت أنه بدلا من أبرامتشينكو، اقترح ميشوستين تعيين ديمتري باتروشيف، نجل أمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، الذي شغل منصب وزير الزراعة، كما اقترح ميشوستين استحداث منصب نائب رئيس الوزراء المتخصص بالنقل، ورشح له فيتالي سافيليف الذي ترأس وزارة النقل وقبل ذلك شركة طيران "إيروفلوت".