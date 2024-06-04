ضبط مدير مالي بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم اختلاس

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير مالي بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم إختلاس.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مالى بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من قيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة المشار إليها واختلاسه مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء وتأجير الوحدات السكنية – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.