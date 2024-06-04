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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقي مصريين بالخارج في "بيت العائلة" بجنيف

وزير العمل والجالية
وزير العمل والجالية المصرية بجنيف
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التقى حسن شحاتة، وزير العمل مع أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، وذلك في بيت العائلة المصرية بجنيف، تزامنا مع مشاركة الوزير شحاتة فعاليات الدورة 112 ،لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف ، الذي تشارك فيه أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم.. 

وقال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف: "سعيد جدا بمقابلة الوزير حسن شحاته، خاصة أن هذا اللقاء نتحدث فيه عن الوطن، والاستماع إلى مطالب العاملين بالخارج".

وشرح "الوزير" لأبناء مصر من العاملين بالخارج، ما تشهده الدولة المصرية من نهضة ظل الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل استكمال البناء والتنمية ومواجهة كافة التحديات.

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