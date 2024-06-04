"تنفيذى مطروح" يخصص عددًا من المواقع للمنفعة العامة

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن مطروح، ورؤساء المدن، ورؤساء القطاعات ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.



المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح يوافق على تخصيص عدد من المواقع بهدف المنفعة العامة

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات والموافقة على تخصيص عدد من المواقع بهدف المنفعة العامة وتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية للمواطنين.



وخلال استعراض صالح حماد مدير المجالس بمحافظة مطروح جدول أعمال المجلس وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض 4 آلاف و200 متر مربع لإقامة مجمع تعليمي أزهري بمراحل ابتدائى إعدادى ثانوى بقرية أبو شروف بسيوة، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع زراعى بمنطقة الغزالات بقرية المراقى بسيوة، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 4 آلاف و200 متر مربع لإقامة مدرسة تعليم أساسى بمنطقة نجع عقول بساحل العميد بمدينة الحمام.

تخصيص قطعة أرض لإقامة نقطة إسعاف بالكيلو 28 بطريق سيوة مرسى مطروح



كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح على تخصيص قطعة أرض لإقامة نقطة إسعاف بالكيلو 28 بطريق سيوة مرسى مطروح، وكذلك الموافقة على إقامة محطة معالجة بقرية جارة أم الصغير، والموافقة على إقامة حضانة طفولة مبكرة بناحية الزيدان بقرية أغورمى بسيوة.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كل جهود الجهات المعنية بالمحافظة، والتنسيق التام فيما بينها لتحقيق المصلحة العامة ومزيد من الخدمات للمواطنين.

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح يخصص عدد من المواقع بهدف المنفعة العامة

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