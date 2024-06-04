إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال بعد اتهامه في حادث تصادم بالهرم

أخلت جهات التحقيق بالنيابة العامة بالجيزة سبيل المطرب أحمد جمال بكفالة مالية، على خلفية دهس مواطن "٦٠ عاما" بطريق الفيوم الصحراوي أمام التجنيد بنطاق دائرة الهرم غرب محافظة الجيزة.

وتحفظت النيابة على سيارة المطرب أحمد جمال، وكلفت أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة، وفحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل.

وعاينت جهات التحقيق مكان ارتكاب الواقعة لبيان ما إذا كانت هناك آلات مراقبة بمحيط الحادث من عدمه، وتفريغها إذا كانت موجودة وسماع أقوال شهود العيان على الواقعة، وكذا الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، ومعرفة مدى الإصابات التي لحقت به.

تفاصيل اتهام المطرب أحمد جمال بدهس مواطن بالهرم

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، أن المطرب أحمد جمال أثناء سيره بسيارته الملاكي بطريق الفيوم بدائرة القسم، أن المطرب أحمد جمال تفاجأ أمامه بعجوز يحاول عبور الطريق، ونجح في تفاديه واصطدمت المرآة فقط بالعجوز، إلا أنه أثناء ذلك قدمت سيارة أخرى يقودها طالب، واصطدمت بالعجوز محدثة إصابته، وتم التحفظ على المطرب أحمد جمال والطالب والسيارتين.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصاب بطريق الفيوم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المطرب أحمد جمال تفاجئ أمامه بعجوز يحاول عبور الطريق ونجح في تفاديه واصطدمت المرآه فقط بالعجوز، إلا أنه أثناء ذلك قدمت سيارة أخرى يقودها طالب واصطدمت بالعجوز محدثة إصابته وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على المطرب أحمد جمال والطالب والسيارتين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جاء ذلك الحادث مساء اليوم بعد أيام قليلة على واقعة دهس مؤدي المهرجانات الشعبية عصام صاصا وتسببه في وفاة مواطن في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

وفي الأسبوع الماضي وقع حادث تصادم أعلى طريق المحور المركزي بأكتوبر بين سيارة الفنان عباس أبو الحسن وسيدتين، توفيت إحداهما .