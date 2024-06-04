حقيقة زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء إلى 3 ساعات.. التفاصيل كاملة

الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 06:10 م

تصدرت أخبار زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء إلى 3 ساعات بدلًا من ساعتين، المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، دون صدور أي تصريحات رسمية تؤكد ذلك.

وتم تداول معلومات منسوبة إلى مصدر بمركز التحكم القومي للكهرباء، حول صدور تعليمات بتغيير خطة تخفيف أحمال الكهرباء، لتبدأ من الثالثة عصرًا إلى الثامنة مساءً، كل فترة 3 ساعات.



تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا منسوبًا لصفحة محافظة القليوبية، بزيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء بمقدار 3 ساعات، بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال نص المنشور المتداول: “نحيطكم علمًا فإنه ستتم زيادة وقت تخفيف الأحمال للكهرباء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بمقدار ثلاث ساعات بالنسبة لمن يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعتين، أما من يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعة واحدة فستصبح ساعتين فقط”.

وتابعت “البوابة نيوز”، الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، وتبين عدم وجود منشور يفيد زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء إلى 3 ساعات.

مصدر: أي جديد بشأن تخفيف أحمال الكهرباء سيعلن عنه عبر رئاسة الوزراء

وتواصلت "البوابة نيوز"، مع مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكد عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، وحال وجود أي تطورات سيتم الإعلان عنها من خلال مجلس رئاسة الوزراء.

تخفيف أحمال الكهرباء ساعة إضافية اليوم فقط

وأعلنت كلٌ من وزارة الكهرباء والبترول، في بيان مشترك، أنه “نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط ساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية”.



تخفيف أحمال الكهرباء والموجة الحارة

ولجأت الحكومة إلى تخفيف أحمال الكهرباء في أكتوبر الماضي، وأرجعت ذلك إلى الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة، والذى أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح ــ الشمسية ــ المائية)، ونتج عن ذلك التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعى، وأنه حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

وقالت مصادر مطلعة، إن زيادة تخفيف أحمال الكهرباء تأتى على خلفية الموجات الحارة، والتي رفعت استهلاك الطاقة قرب أعلى مستوى فى تاريخها؛ لتصل إلى 35 ألف ميجاوات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة، حيث تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في الظل، ومحافظات الصعيد 45 درجة في الظل.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء في مايو الماضي، عن تعديل جدول مواعيد انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال 2024 تزامنًا مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

وتقرر تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء لتصبح من الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء موزعة على مستوى مناطق الجمهورية، بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة على ساعتين، بدءًا من 8 مايو 2024 وحتى 20 يوليو 2024.