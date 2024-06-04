مزادات عالمية| دار فيليبس تطرح لوحة باسكيات بـ 12.6 مليون دولار

تحرص "البوابة نيوز" على نشر لقرائها ومتابعيها كل ما هو جديد فى المزادات العالمية، وخاصة التى تستهدف الأعمال الفنية، حيث أقامت دار فيليبس للمزادات، في هونج كونج، مزادًا مسائيًا للفن الحديث والمعاصر، حيث باعت 23 قطعة من أصل 24 قطعة وصلت إلى المبنى بعد سحبين، وهى لوحات لكريستينا كوارلز وجيرهارد ريختر، وفقا لما نشره موقع artnews.

تمكنت دار المزادات من ركوب موجة الطلب المستمرة على لوحات جان ميشيل باسكيات من خلال بيع Native Carrying Some Guns، وأناجيل، وAmorites on Safari مقابل 99 مليون دولار هونج كونج، أي ما يعادل 12.6 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مبلغ لهذا الموسم في جميع دور المزادات والفئات في هونج كونج، يحمل العمل الفني تقديرًا يتراوح بين 90 مليون دولار هونج كونج إلى 120 مليون دولار هونج كونج.

ويشار إلى أن دار فيليبس، هي دار المزادات الوحيدة التي أرسلت عملاً لبانكسي، كان فنان الشارع الشهير غائبًا عن موسم مزادات الربيع الماضي في نيويورك، لكن لوحة The Leopard and Lamb بيعت في Phillips Hong Kong في 31 مايو مقابل 36.8 مليون دولار هونج كونج أي ما يعادل 4.7 مليون دولار هونج كونج بتقدير يتراوح بين 18 مليون دولار هونج كونج إلى 28 مليون دولار.

وقالت فيليبس، إن مبيعاتها الربيعية للفن الحديث والمعاصر في هونج كونج كانت أعلى بنسبة 22% مقارنة بالموسم الماضي، حيث تمثل أعمال زاو وو كي، ويوشيتومو نارا، وياوي كوساما، وآندي وارهول ستة من أصل العشرة الأوائل.