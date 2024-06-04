تجديد حبس متهم في سرقة الدراجات النارية وحيازة فرد خرطوش بـ"السلام"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم الثلاثاء ،تجديد حبس عاطل١٥ يوما علي ذمة التحقيقات لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية وحيازة فرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخص بسرقة الدراجات النارية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية، وأقر بارتكابه ٥ وقائع سرقة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وأقر بتصريف الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميل تم ضبطه، وأرشد عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.