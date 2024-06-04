ads
الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"النقض" تعقد جمعيتها العمومية.. ورئيس المحكمة يوافق على ترقية عدد من قضاة المحكمة

المراسم
المراسم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انعقدت  اليوم الثلاثاء، الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٤ الجمعية  العمومية لمحكمة النقض برئاسة القاضى  حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، بحضور مكثف لنواب رئيس   المحكمة وقضاتها.  وتم افتتاح الجمعية بآيات من الذكر الحكيم وأعقبها تكريماً لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنية هذا العام، وآخراً لمن اكتمل عطائهم.

واستهل القاضى حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض كلمته التي ألقاها علي الحضور  بتوجيه رسالة شكر وتقدير الي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على دعمه لاستقلال القضاء وتوفير كافة لوجستيات العمل القضائى.  

تناولت كلمته استعراضاً لإنجازات المحكمة خلال العام الحالي .  كما وافق على ترقية عدد من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض فضلاً عن فتح باب الاقتراع السرى لعــــدد أربعون قاضياً للانضمام لأعضاء  محكمة النقض.  

وفى الختام أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المضى قدماً لتحقيق العدالة المنشودة والعمل على التطوير المستمر.

صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض  المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلي.

استقلال القضاء القضاء الأعلي القاضى حسنى عبد اللطيف مجلس القضاء