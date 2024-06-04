الدفع بـ29 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مزارع نخيل الوادى الجديد.. صور

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة دفعت بـ 15 سيارة إطفاء لموقع حريق مزارع نخيل عين القضا بواحة الداخلة، مشيرًا إلى أنه تم الدفع أيضًا بـ14 سيارة مياه من الوحدات المحلية بالمركز؛ وذلك لمنع اتساع رقعة الحريق ومنع وصولها للمنازل المجاورة.

محافظ الوادي الجديد: يجري حاليا أعمال التبريد وحصر الخسائر بزراعات النخيل

وأوضح الزملوط، أنه يجري حاليا أعمال التبريد وحصر الخسائر بزراعات النخيل والوقوف على أسباب الحريق، مؤكدًا عدم وجود خسائر بالأرواح.

وكانت محافظة الوادى الجديد دفعت بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع وخزانات لموقع حريق مزارع نخيل عين القضا بمركز الداخلة وذلك لمعاونة سيارات الإطفاء والحماية المدنية التى تحاول السيطرة على الحريق منذ نحو 3 ساعات .

ونشب حريق هائل في مزارع نخيل بمنطقة عين القضا بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمزارع نخيل بمنطقة عين القضا التابعه لمركز الداخلة؛ حيث التهمت النيران عددا كبيرا من أشجار النخيل، فيما تسبب الرياح في انتقال ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.