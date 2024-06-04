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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله يرد على جيش الاحتلال بإشعال النيران في شمال إسرائيل بسرب من المسيرات

إشعال النيران في
إشعال النيران في شمال إسرائيل
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قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن حزب الله أعلن منذ قليل أنه لا يريد أن يدخل في حرب مفتوحة مع إسرائيل، لكن إذا كان قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي هو التصعيد وتوسيع دائرة الهجمات على الأراضي اللبنانية فإن الحزب سيفعل وسيقابل ذلك بتصعيد وهجمات في العمق الإسرائيلي، مؤكدا أنه مستعد للحرب المفتوحة حتى، وإن كان لا يرغب في أن يدخل إليها في هذا التوقيت.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن الوضع بين لبنان وإسرائيل في وضع متقدم عن السنوات السابقة، خاصة بعد التوصل لاتفاق لترسيم البحرية لأكثر من عام ونصف.

وأشار إلى أن حزب الله لا يريد التصعيد لكن يريد أن يرد على الهجمات والاعتداءات التي تصل إلى الأراضي اللبنانية، وبالتالي مشهد الحرائق في كريات شمونة هو رد على الحرائق التي اشتعلت بشكل كبير في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني خلال الأيام الماضية، وأيضا العملية التي استهدفت نهاريا بعمق يصل إلى 10 كم من الحدود الجنوبية هي رد على استهداف البقاع الغربي بعدد من العمليات باستخدام المسيرات بشكل كثيف للغاية.

القاهرة الاخبارية إشعال النيران في شمال إسرائيل حزب الله