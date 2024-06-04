آيسل جويد تفوز بالميدالية الذهبية ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك

فازت اللاعبة آيسل أحمد محمود جويد، وشهرتها آيسل جويد بالميدالية الذهبية - محافظة الإسكندرية، ضمن فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك للموسم الرياضي 2023 / 2024، مرحلة تحت 9 فردي آنسات، والمقامة بالقاهرة بنادي المقاولون العرب، وتحت قيادة الجهاز الفني والإداري كابتن آلاء السنهوري رئيس الجهاز، والكابتن مروان فرغلي مشرف النشاط.

وفاز في مرحلة تحت 9 سنوات كل من:

١. اللاعبة آمنة محمد السيد محمد، حصلت علي المستوى الأول والميدالية الفضية.

٢. ⁠اللاعبة أسيل احمد محمود عبدالستار، حصلت علي المستوى الأول والميدالية الذهبية.

٣. ⁠اللاعبة ايسل محمد شوقي محمد، حصلت على المستوى الأول والميدالية الذهبية.

٤. ⁠اللاعبة تاليا محمد عادل، حصلت على المستوى الأول الميدالية الذهبية.

٥. ⁠اللاعبة تالين ريتشارد سامي الحجار، حصلت على المستوى الأول والميدالية الذهبية.

٦. ⁠اللاعبة جوليا مصطفى محمد نديم، حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية.

٧. ⁠اللاعبة فريدة أحمد عبدالمنعم عبدة، حصلت على المستوى الأول والميدالية الذهبية.

٨. ⁠اللاعبة فريدة محمد امين محمد، حصلت على المستوى الأول والميدالية الذهبية.

٩. ⁠اللاعبة كرمة محمد عبدالفتاح السيد، حصلت على المستوى الأول والميدالية الذهبية.

١٠. ⁠اللاعبة لارين حسين عبدالرحمن رجب، حصلت على المستوى الثاني والميدالية الفضية.

١١. ⁠اللاعبة ليان أحمد فوزي أحمد، حصلت علي المستوى الأول والميدالية الذهبية.

١٢. ⁠اللاعبة لين اسامة محمود محمد، حصلت علي المستوى الأول والميدالية الذهبية.

١٣. ⁠اللاعبة مايا وليد رمضان احمد، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية.

١٤. ⁠اللاعبة نجوي كريم علاء محمد، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية.

يذكر أن جمباز الأيروبيك هو رياضة تنافسية تتضمن روتينًا من الحركات الديناميكية المصممة لزيادة معدل ضربات القلب وتحسين اللياقة البدنية والمرونة والتنسيق.

يتم تنفيذ الروتينات على موسيقى حية وتُحكمها مجموعة من القواعد واللوائح. يتم تقييم المتسابقين على أساس التقنية التنفيذية والصعوبة والتكوين الفني والتعبير.

هناك أربعة أنواع رئيسية من جمباز الأيروبيك:

الفردي: يتنافس المتسابقون بمفردهم.

الثنائي: يتنافس المتسابقون في أزواج.

الثلاثي: يتنافس المتسابقون في مجموعات من ثلاثة.

المجموعات: يتنافس المتسابقون في مجموعات من أربعة إلى ستة أشخاص.

عناصر جمباز الأيروبيك:

الخطوات الأساسية: هذه هي الحركات الأساسية لجمباز الأيروبيك، مثل المشي والجري والقفز.

الحركات الأكروباتية: هذه هي الحركات الأكثر صعوبة، مثل الشقلبات والقفزات.

حركات التوازن: هذه هي الحركات التي تتطلب توازنًا وسيطرة، مثل الوقوف على اليدين والمشي على شعاع.

حركات القوة: هذه هي الحركات التي تتطلب قوة، مثل الضغط ورفع الساق.

حركات المرونة: هذه هي الحركات التي تتطلب مرونة، مثل الانقسامات ولفات الجسم.

فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي 2023 / 2024

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