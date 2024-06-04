وزير الصحة يشهد جلسة نقاشية بالمؤتمر الأفريقى حول مكافحة الأمراض السرطانية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين، الهيئة المصرية للشراء الموحد، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وشركة روش، وذلك لتحسين رعاية مرضى السكري لدى الأطفال المصريين دون سن 18 عامًا على مدى السنوات الخمس المقبلة .

تأتي هذه الشراكات في إطار دعم رؤية مصر 2030 لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030، والتي تم توقيعها اليوم على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" في نسخته الثالثة، والذي يعقد خلال الفترة من 4-6 يونيو، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وعلى هامش الاتفاقية، شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية ضمت كلا من، اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ودكتور عماد حمودة رئيس اللجنة الطبية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمكافحة الأمراض السرطانية، وخالد عبد العزيز القائم بأعمال رئيس اللجنة الطبية بمبادرة الأورام السرطانية.

حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، إن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لصحة المصريين، ومن هذا المنطلق تأتي المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها بما في ذلك مبادرات مكافحة الأورام السرطانية، وأضاف أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الفرق الطبية المدربة بالمحافظات المختلفة لتفادي السرطانات طبقا للدراسات الأخيرة عن نسب انتشار الأمراض السرطانية في مصر.

وأوضح عبد الغفار أن الكشف المبكر للأورام السرطانية كفيل بخفض الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تكلفة علاج المرضى، فضلا عن زيادة نسب شفاء المصابين.

من جانبه أكد خالد عبد العزيز القائم بأعمال المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تستهدف تشخيص الأمراض مبكرا لإنقاذ النساء والرجال فوق ١٨ عاما من خلال البدء باستبيان للمريض مرورا بالتشخيص والإشاعات وصولا إلى الكشف عن الورم في مرحلة مبكرة، اعتمادا على ٨ ركائز منها التوعية والكشف والفحوصات ومتابعة المرضي، وإدارة بيانات لخلق الخطط المستقبلية وتدشين مراكز للكشف وتشخيص المرضي، وإعداد مراكز لتدريب الكوادر، أخيرا مرحلة البحث العلمي.

وأوضح الطرق المختلفة للتسجيل في المبادرة، حيث يمكن ذلك من خلال الاستبيان في الوحدات الصحية أو من خلال موقع المبادرة لتسهيل الوصول الفحوصات الخاصة بالمواطن وإعلامه بنتائج الفحوصات.

أما عن تجهيز ومتابعة المستشفيات، شدد عبد العزيز على ، توجه الدولة نحو إعداد وصيانة البنية التحتية، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مما أسفر عن نتائج إيجابية في المرحلة الأولي والتي شملت 9 محافظات.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إلى أن المرحلة الثانية ستغطى 9 محافظات لبدء المبادرة ومن ضمنها التوعية مثل تحويل المواطنين لخدمات الإقلاع عن التدخين، مستعرضًا نتائج المبادرة حتى الآن في المرحلة الأولى والثانية، حيث تم تقديم 4.3 مليون استبيان وعمل فحص رئة لنحو 48 ألف مواطن و187 ألف فحص على البروستاتا، كما تحويل 225 ألف مواطن للإقلاع عن التدخين.

ومن جانبه ثمن اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الجهد المبذول في هذه المبادرات الصحية خاصة شركة روش لما تبذله من مجهود في تنفيذ المبادرة.

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