تأجيل محاكمة عامل خطف وهتك عرض فتاة بالبساتين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عامل المتهم بخطف وهتك عرض فتاة في منطقة البساتين، إلى جلسة 7 يوليو المقبل.

يعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة التعدي على شاب بمنطقة البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6341 لسنة 2023 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 599 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم «عمر.ح»، بخطف وهتك عرض فتاة بملامسة جسدها، أثناء سيرها بالطريق العام بالمنطقة، على الفور وتم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.