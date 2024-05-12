الكهرباء: الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري

أكدت وزارة الكهرباء أن استراتيجية الدولة تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035 وأن توطين الصناعة المحلية أمر لا غنى عنه لمصلحة الوطن لتوفير العمل الصعبة والمنتج المحلى له أولوية بوزارة الكهرباء بشرط أن يطابق المواصفات العالمية وتبلغ نسبة المكون المحلى حاليا بمشروعات قطاع 70% عام 2024.

وأشارت الوزارة أنها تحرص على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بشكل عام والمحليين بشكل خاص والعمل على التوسع فى مشروعات إنتاج الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى وإعطاء المنتج المصري أولوية بشرط أن يكون مطابق للمواصفات وإن الطلب على الطاقة المتجددة في تزايد مستمر خاصة فى ظل التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص وهو ما يجعل الحاجة إلى توطين صناعة المهمات الخاصة بهذه المشروعات أمر لا غنى عنه وضروري.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية وأن جميع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تركيبها لدى المشتركين صناعة مصرية وتعمل بجودة عالية وتحمل اسم "صنع في مصر" وا أن الوزارة تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع من خلال التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع والتي يتزايد عددها بشكل ملحوظ.

وأكمل: أن توطين الصناعة المحلية بشكل عام أصبح يحتل اهتمامات الدول المصرية و توطين صناعة مهمات الكهرباء بشكل خاص فى مقدمة اهتمام الدولة فى إطار الحرص على إنشاء شبكة كهربائية قوية قادرة على أن تكون محور عالمى للطاقة خاصة وأن مصر تعد من أكبر الدولة التى لديها إمكانيات هائلة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.



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قامت إحدى شركات الطاقة الكبرى الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زيارة لمجموعة من الصحفيين لمصنع المحولات الكهربائية وأنظمة "باص واي “بمدينة العاشر من رمضان والذي يعد المصنع الأول من نوعه في إفريقيا في استخدام عزل الإيبوكسي الكهربائي وهو أحد أكبر المصانع وأكثرها تطورًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بهدف الاطلاع على أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة للشركة والتي تساهم في النهوض بقطاع الطاقة في المنطقة بالاعتماد على مصانعها المتطورة ذات التكنولوجيات الحديثة مما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في حلول التوزيع الكهربي الموثوقة والتنافسية.

وأوضح المهندس عمرو عبد القادر مدير وحدة عمل معدات الحركة والمهندس محمد عطية مدير وحدة عمل باص واي أبرز الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تعتمد عليها الشركة في مجال الطاقة وكيفية تصميم المحولات الكهربية وتصنيعها واستخدامها في مراحل النقل والتوزيع في شبكة الكهرباء فضلًا عن تسليط الضوء على مراحل اختبارات الجودة التي تخضع لها المنتجات خلال مراحل التصنيع وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية.

واستهل الجولة بزيارة قسم المحولات الكهربائية لمشاهدة عمليات التصنيع والتكنولوجيا المستخدمة بها، إلى جانب خطوط الإنتاج وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية حيث إنه يساهم في تصنيع مدخلات مهمة لمشروعات الشركة البارزة في مجال الطاقة لاسيما الجديدة والمتجددة، والتي تغطي مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويوفر جميع أنواع المُحولات للسوق المحلية بنسبة 70% من حجم الإنتاج، ونسبة تصل 30% للتصدير للأسواق العالمية في أوروبا، وأمريكا، وأفريقيا، ومنطقة الخليج العربي.

قسم "باص واي" يعتبر أحدث منتجات الشركة عالية الجودة والقابلة للتخصيص من محولات التوزيع المغمورة بالزيت وأنظمة "باص واي" الأولى من نوعها في السوق المصري بعزل بمادة الإيبوكسي والتي ستمثل إضافة متميزة للعملاء المصريين وتساهم في دعم استدامة العمليات وموثوقيتها وتحسين الكفاءة الكلية لأنظمة توزيع الكهرباء في مختلف القطاعات وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بالمساهمة في تطوير أنظمة توزيع الكهرباء في أنحاء المنطقة، وتماشيًا مع خطتها الرامية للاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا بدلًا من المنتجات المستوردة خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه السوق المصري.

وقال المهندس وليد الجندي المدير العام لقطاع المحولات الكهربائية بالسويدي إليكتريك في مصر نحن فخورون بأن نلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية الدولة المصرية لتصبح رائدًا عالميًا في قطاع الطاقة، كما إننا ملتزمون بتوفير حلول مستدامة وموثوقة لاحتياجات السوق المصري المتطورة من الطاقة وهذا الإنجاز الذي يعد الأول في أفريقيا، وأضاف للشركة قوّة إضافية من خلال تقديمها حلول كهربائيّة متكاملة تساهم في دعم وتوطين الصناعة المصرية وتقديم منتج محلى بأعلى معايير الجودة العالمية ومنافس قوى للمنتج العالمي، لما يشكله ذلك من أهمية كبرى لاقتصاد الدولة المصرية ويساهم في تحقيق رؤية 2030.

أما عن أحدث وحدة أعمال للمجموعة وهي خاصة بالمحركات الكهربائيه، وقد بنيت استراتيجية وحدة أعمال المحركات الكهربائية على ثلاث محاور رئيسية أولها وجود مخزون من المحركات الكهربائية للجهد المنخفض لاستهلاك السوق المحلى ثانيا البدء في إنشاء مصنع فى مصر لتوطين إنتاج المحركات الكهربائية ذات كفائة عالية ثالثًا وجود مركز صيانة بأعلى الإمكانيات لصيانة محركات الجهد المنخفض والمتوسط.